▲ 【業績｜航運】航運巨頭Maersk利潤破紀錄 警告全球貿易烏雲密布

全球航運巨頭馬士基（Maersk，丹麥：Maerska-B）公布第三季業績，期內收入增37.1%至277.67億美元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）按年增56.5%至破紀錄的108.62億美元，勝市場預期，原因是航運價格居高不下，但需求已見放緩。

與聯邦快遞一樣，馬士基被視為全球貿易的晴雨表，馬士基CEO Soren Skou 表示，非凡業績是由於持續上升的航運價格，但他認為已見頂，第四季轉趨正常。馬士基海洋業務的收益將在未來幾個月下降。

Skou指出，隨著烏克蘭戰爭、歐洲能源危機、高通脹和迫在眉睫的全球經濟衰退，許多烏雲籠罩在地平線上。這會影響消費者的購買力，進而影響全球運輸和物流需求。雖然預計全球經濟放緩將導致海運市場疲軟，但集團將繼續在物流業務中尋求增長機會。

馬士基預期全年EBITDA為370億美元，現金流逾240億美元。集團亦調整全年環球運載需求，由預期增長1%至收縮1%，下調至收縮2%至4%。

馬士基早在第二季度報告中指出，在消費者信心減弱和供應鏈擁堵的情況下，全球集裝箱需求即將放緩。

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記者：宋佩恩