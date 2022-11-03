  • 21°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 07:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜航運】航運巨頭Maersk利潤破紀錄　警告全球貿易烏雲密布

股市 06:58 2022/11/03

分享：

分享：

【業績｜航運】航運巨頭Maersk利潤破紀錄　警告全球貿易烏雲密布

全球航運巨頭馬士基（Maersk，丹麥：Maerska-B）公布第三季業績，期內收入增37.1%至277.67億美元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）按年增56.5%至破紀錄的108.62億美元，勝市場預期，原因是航運價格居高不下，但需求已見放緩。

與聯邦快遞一樣，馬士基被視為全球貿易的晴雨表，馬士基CEO Soren Skou 表示，非凡業績是由於持續上升的航運價格，但他認為已見頂，第四季轉趨正常。馬士基海洋業務的收益將在未來幾個月下降。

Skou指出，隨著烏克蘭戰爭、歐洲能源危機、高通脹和迫在眉睫的全球經濟衰退，許多烏雲籠罩在地平線上。這會影響消費者的購買力，進而影響全球運輸和物流需求。雖然預計全球經濟放緩將導致海運市場疲軟，但集團將繼續在物流業務中尋求增長機會。

馬士基預期全年EBITDA為370億美元，現金流逾240億美元。集團亦調整全年環球運載需求，由預期增長1%至收縮1%，下調至收縮2%至4%。

馬士基早在第二季度報告中指出，在消費者信心減弱和供應鏈擁堵的情況下，全球集裝箱需求即將放緩。

相關文章：

【航運商】全球最大貨櫃商馬士基：航運成本飆升勢頭料不減　能源及勞動力正承受通脹壓力

【供應鐽】Maersk警告：今年全球貨櫃需求將放緩　通脹令消費者信心減弱

【航運商】全球最大貨櫃商馬士基去年EBITDA狂賺240億美元　料供應鏈緊張下半年緩解

記者：宋佩恩

美股 業績公布 經濟 歐洲 營收 馬士基 EBITDA

下一篇文章

【美國加息】儲局加息議息聲明及鮑威爾記者會　四大要點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台將取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台將取消所有風球　港股今復市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款