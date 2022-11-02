  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PS5】PlayStation VR2明年2月推出、11月15日開放預購　定價4,580港元

股市 22:49 2022/11/02

分享：

分享：

PlayStation VR2於2023年2月推出，11月15日開放預購，定價4,580港元

索尼（SONY）旗下PlayStation宣布PlayStation VR2將於2023年2月22日正式推出，專為PS VR2 Sense控制器設計的PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將於同日推出。PS VR2頭戴裝置、遊戲和PS VR2 Sense控制器充電座將在11月15日開放預購。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

PlayStation VR2的零售價為4,580港元，當中包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。若是選擇PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，即連同《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼，零售價格為4,980港元。

另外，PlayStation VR2 Sense控制器充電座的零售價格為398港元。

PlayStation指，《地平線 山之呼喚》等獨立遊戲軟體，也將自11月起開放預購。

據PlayStation介紹，PlayStation VR2 Sense技術具備頭戴裝置回饋、眼動追蹤、3D音效，以及PS VR2 Sense控制器的自適應扳機與觸覺回饋等多項關鍵功能。PlayStation指，是次頭戴裝置將舒適度納入考量，較此前相比，裝置設計得更加輕薄，並構築了一個整合式通風口，以提供額外的氣流，並且配置了鏡頭調整旋鈕，實現更高的自訂自由度。

相關文章：

【SONY業績】索尼上季多賺24%　日圓貶值推升銷售　上調全年度業績指引

【PS5】Sony於主要地區上調PS5主機價格、最貴要近6千蚊港紙　有一大國無加價

編輯：袁諾曦

股票 遊戲 PlayStation

上一篇文章

【美股市況】道指曾跌155點　納指跌0.7%　觀望儲局講美息見頂訊號（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂第三季經調整物業EBITDA轉蝕3490萬美元　惟股價早段升逾8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台發八號風球　料至少維持至凌晨2時
【打風消息】天文台發八號風球　料至少維持至凌晨2時
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款