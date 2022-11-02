【PS5】PlayStation VR2明年2月推出、11月15日開放預購　定價4,580港元

▲ PlayStation VR2於2023年2月推出，11月15日開放預購，定價4,580港元

索尼（SONY）旗下PlayStation宣布PlayStation VR2將於2023年2月22日正式推出，專為PS VR2 Sense控制器設計的PlayStation VR2 Sense控制器充電座也將於同日推出。PS VR2頭戴裝置、遊戲和PS VR2 Sense控制器充電座將在11月15日開放預購。

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PlayStation VR2的零售價為4,580港元，當中包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。若是選擇PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，即連同《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼，零售價格為4,980港元。

另外，PlayStation VR2 Sense控制器充電座的零售價格為398港元。

PlayStation指，《地平線 山之呼喚》等獨立遊戲軟體，也將自11月起開放預購。

據PlayStation介紹，PlayStation VR2 Sense技術具備頭戴裝置回饋、眼動追蹤、3D音效，以及PS VR2 Sense控制器的自適應扳機與觸覺回饋等多項關鍵功能。PlayStation指，是次頭戴裝置將舒適度納入考量，較此前相比，裝置設計得更加輕薄，並構築了一個整合式通風口，以提供額外的氣流，並且配置了鏡頭調整旋鈕，實現更高的自訂自由度。

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編輯：袁諾曦