【業績｜濠賭股】新濠博亞娛樂第三季經調整物業EBITDA轉蝕3490萬美元　惟股價早段升逾8%

▲ 新濠博亞娛樂第三季經調整物業EBITDA轉蝕3490萬美元

新濠國際 （00200） 附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）第三季經調整物業EBITDA為負值3490萬美元，去年同期為賺3190萬美元。期內，營運虧損2億美元，較去年同期蝕1.8億美元擴大，應佔淨虧損為2.4億美元，去年同期為2.3億美元。

但新濠博亞娛樂於美股早段升逾8%，報6.16美元。

第三季新濠博亞娛樂總營運收益為2.4億美元，按年減少約46%，主因政府於7月強制暫時關閉新濠博亞娛樂位於澳門的賭場，以及期內澳門及中國內地因應疫情而收緊旅遊限制措施，導致泥碼及中場賭桌分類的表現回軟。

季內全綫業務收入均下跌，其中，娛樂場營運收益按年跌51.2%至1.8億美元。

新濠博亞娛樂指，預計至少在2022年餘下時間仍要面對圍繞疫情的不確定因素，而旅行禁令或限制、簽證限制和檢疫要求是影響今年度業績的關鍵因素。

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編輯：袁諾曦