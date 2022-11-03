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【騰訊700】聯通及騰訊組合營 從事內容分發網絡等業務

股樓投資 15:21 2022/11/03

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內地電訊商中國聯通(00762) 宣布，下屬子公司聯通創投擬與騰訊(00700)旗下騰訊創投新設合營企業，主要從事內容分發網絡和邊緣計算業務，而經營者集中申報獲批事項已於10月27日在國家市場監督管理總局網站公告。集團指，該合營企業的組建正在推進過程中，尚未完成設立登記，對其當前生產經營無重大影響，長遠有利於放大雙方優勢，壯大內容分發網絡及邊緣計算產業鏈，至於騰訊是其控股股東中國聯合網絡通信的長期戰略投資者之一。該事項為中國聯通與騰訊開展的正常業務合作。至2時45分，聯通報3.47元上升2.6%，騰訊報223.8元跌2.9%。

一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

市場對交易看法正面。野村認為，今次騰訊與國企背景的聯通成立合營公司，騰訊雲日後在投資中國科技行業的資產時將相對容易。報告解釋，在過去兩年的監管環境下，中國收緊大型互聯網平台如騰訊的收購合併舉動，以防止所謂的資本無序資本擴張，加上當局重視數據安全，科技行業的投資都會被盯緊。據該行的行業調研，涉及科網巨擘的併購活動都被叫停已久，而監管機構對此並無作出解釋。報告認為，今次騰訊與聯通合作是旨在涉足集團部署已久的企業服務市場。該行維持騰訊「買入」評級和420元的目標價，重申騰訊、美團（03690）、京東（09618）、網易（09999）、拼多多(美：PDD)和京東健康（06618）為中資科網股的首選。

中國建築逾3億元 向中海宏洋出售合肥項目股權 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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【大行報告】推遲業務復甦時間表預測約一年 高盛下調美團目標價至235元

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