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【券商點睇】第三季營收及利潤超預期 中國聯通互聯網業務發展看好

股樓投資 20:32 2022/11/02

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第一上海表示，中國聯通（00762）第三季度營業收入877億元人民幣（下同），服務收入786億元，股東應占利潤47億元，營業收入和利潤均超市場預期。該行看好其產業互聯網業務發展，以及在傳統業務穩健增長下改善經營效率及釋放利潤潛力。該行維持中國聯通（00762）「買入」評級，目標價5.7元。中國聯通周三（2日）收市報3.38元，升幅1.2%。
 

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

該行指，中國聯通於今年首三季營業成本同比上升7%，低於營業收入8%增長。其中網絡、營運及支撐成本比去年同期上升6.1%，折舊攤銷費用同比下降1.3%，僱員薪酬及福利開支比去年同期上升5.6%，銷售費用同比去年同期上升6.8%，均低於營業收入增幅。另外其他經營及管理費用較去年同期上漲28.8%，主要因其加強信息通信服務及技術支撐投入，推動產業互聯網收入持續增長所致。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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中國聯通今年首三季移動服務收入1273億元，固網寬帶收入346億元；產業互聯網收入531億元，佔服務收入比達22.2%。物聯網方面，5G套餐用戶達2億，物聯網終端連接數3.7億個，物聯網業務收入62億元；大計算方面，聯通雲收入268億元，IDC收入186億元；大數據方面，實現收入28億元。

 

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 目標價 5G 港股 中國聯通（00762）

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