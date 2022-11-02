【京東9618】京東雙11至今累售逾5.5億件商品 中國品牌佔8成

下星期就是一年一度的雙11，各網商平台近日已推出不同的優惠吸客。京東（09618）剛宣布雙11最新數據，由10月31日晚上8時至11月1日晚上12時，累計售出商品超5.5億件，成交額前20的品牌中，中國品牌佔比達80%；近5萬中小品牌成交額按年增長超100%，近7萬中小商家成交額按年增長超100%。

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京東表示，28小時售出家電商品超1500萬件，整體成交金額超去年11月11日全天；家電全品類優惠補貼總額超20億。手機品類，Apple、小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、一加前4小時成交額按年增長超210%。

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記者：張以正