  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東雙11至今累售逾5.5億件商品 中國品牌佔8成

股樓投資 20:15 2022/11/02

分享：

分享：

下星期就是一年一度的雙11，各網商平台近日已推出不同的優惠吸客。京東（09618）剛宣布雙11最新數據，由10月31日晚上8時至11月1日晚上12時，累計售出商品超5.5億件，成交額前20的品牌中，中國品牌佔比達80%；近5萬中小品牌成交額按年增長超100%，近7萬中小商家成交額按年增長超100%。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

    點擊圖片放大
    +5
    +4


京東表示，28小時售出家電商品超1500萬件，整體成交金額超去年11月11日全天；家電全品類優惠補貼總額超20億。手機品類，Apple、小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、一加前4小時成交額按年增長超210%。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
京東物流（02618） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO 港股

上一篇文章

【券商點睇】第三季營收及利潤超預期 中國聯通互聯網業務發展看好

下一篇文章

【大行報告】料中長期結構性增長持續 花旗首予中國中免「買入」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款