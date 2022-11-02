【大行報告】料中長期結構性增長持續 花旗首予中國中免「買入」

花旗早前表示，在疫情下對中國中免（01880）短期趨勢保持謹慎，不過認為中長期結構性增長仍能持續，得益於中國穩健的旅遊需求、不斷上升的在岸支出以及產能擴張等。該行首予中國中免「買入」評級，目標價225港元。中國中免周三（2日）收市報 174.2元，升幅6.5%。



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該行表示，隨著出行從今年9月下旬開始恢復，相關業務將於今年第四季度持續復甦。該行就疫情影響分別下調2022至24年各年盈利預測9.5%、2.2%及2%，指短期不利因素已大致反映於價內，預計市場情緒將隨著旅遊於旺季復甦而有所改善。



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中國中免早前公布截至9月底第三季度報告，按中國會計準則，實現營業收入117.14億人民幣(下同)，按年下降16.2%。錄得歸屬股東淨利潤6.9億元，倒退78%，每股收益34.74分；今年首三季度累計營業收入393.64億元，下降20.5%。錄得淨利潤46.28億元，倒退45.5%，每股收益2.3566元。

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撰文：鄭昊彤