【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能

▲ 小米12S Ultra概念機造價號稱達30萬人民幣（約32.4萬港元），目前只生產了10部，惟小米沒提及任何有關小米12S Ultra概念機的上市資訊。（小米官方影片）

小米早在7月發布Xiaomi 12S系列共三款旗艦機，包括小尺寸的小米12S 、大尺寸的小米12S Pro及影像旗艦小米12S Ultra。小米今（2日）還再為影像旗艦小米12S Ultra發布了全新的概念機影片，展示改造其相機模組及外接徠卡（Leica）M系列鏡頭後的拍攝效果。

小米12s Ultra是小米與Leica合作研發相機的第一部成品，小米是次發布的12S Ultra概念機以兩顆一吋感光元件主攝鏡頭加上超廣角相機的配置，取代早前的1吋感光元件主攝、超廣角相機、5X遠攝相機的組合。當中新配置的1吋感光器，專門用來配合外接的相機鏡頭，方便在進階拍攝時調用不同的模組。

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該概念機相機模組凸起部分的外圈增加了接鏡環，配合鏡頭轉接器，便可以使用Leica M系列鏡頭，擁有更專業的光學設計，獲得真正的光學散景、更高的解像度，以及更好的畫質表現。

據悉，小米12S Ultra概念機造價號稱達30萬人民幣（約32.4萬港元），目前只生產了10部。惟小米沒提及任何有關小米12S Ultra概念機的上市資訊，估計大概是次僅為技術展示，並不會量產的該概念機。而小米早前推出的12S Ultra，亦只在中國內地上市。

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責任編輯：張寶燕