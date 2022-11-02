  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米概念機】小米12S Ultra外接Leica鏡頭　提升光學效能

科技 19:26 2022/11/02

分享：

分享：

小米12S Ultra概念機造價號稱達30萬人民幣（約32.4萬港元），目前只生產了10部，惟小米沒提及任何有關小米12S Ultra概念機的上市資訊。（小米官方影片）

小米早在7月發布Xiaomi 12S系列共三款旗艦機，包括小尺寸的小米12S 、大尺寸的小米12S Pro及影像旗艦小米12S Ultra。小米今（2日）還再為影像旗艦小米12S Ultra發布了全新的概念機影片，展示改造其相機模組及外接徠卡（Leica）M系列鏡頭後的拍攝效果。

小米12s Ultra是小米與Leica合作研發相機的第一部成品，小米是次發布的12S Ultra概念機以兩顆一吋感光元件主攝鏡頭加上超廣角相機的配置，取代早前的1吋感光元件主攝、超廣角相機、5X遠攝相機的組合。當中新配置的1吋感光器，專門用來配合外接的相機鏡頭，方便在進階拍攝時調用不同的模組。

    點擊圖片放大
    +2

該概念機相機模組凸起部分的外圈增加了接鏡環，配合鏡頭轉接器，便可以使用Leica M系列鏡頭，擁有更專業的光學設計，獲得真正的光學散景、更高的解像度，以及更好的畫質表現。

據悉，小米12S Ultra概念機造價號稱達30萬人民幣（約32.4萬港元），目前只生產了10部。惟小米沒提及任何有關小米12S Ultra概念機的上市資訊，估計大概是次僅為技術展示，並不會量產的該概念機。而小米早前推出的12S Ultra，亦只在中國內地上市。

【手機鏡頭大戰】華為擊敗Google、Honor　Mate 50 Pro奪DXOMark手機攝影榜首

【元宇宙】奢華手機品牌Vertu進軍元宇宙　Web 3.0概念手機METAVERTU周五登場

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
今日
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%
今日
【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%
【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務
今日
【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務

你可能感興趣

【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
今日 13:43
【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題
【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%
今日 14:40
【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%
【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務
今日 15:30
【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務
移動裝置 科技產品 小米 鏡頭 相機 Leica

下一篇文章

【黑客攻擊】黑客誘騙Dropbox員工　入侵130個GitHub儲存庫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款