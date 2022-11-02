【美國加息】美前財長薩默斯︰聯儲局應堅持當前路線　暫停加息的觀點是誤導

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，關於愈來愈多人認為聯儲局將很快暫停加息，是一項嚴重誤導。

薩默斯表示，這是自新冠疫情以來，經濟專家在通脹問題上犯了嚴重錯誤的共識，他補充稱，歷史經驗顯示，聯儲局曾經許多次過早暫停行動。他又問道，難道有人真的相信加息到4%以上，能使核心通脹率從遠高於6%跌到2%以下嗎？

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薩默斯的結論是，聯儲局應該堅持當前的路線，然後再評估形勢。

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責任編輯：黃苑筠