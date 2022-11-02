荃景花園兩房448萬元沽　高兩層同室單位今年6月底578萬易手

加息陰霾下，業主連番減價賣樓，個別屋苑單位造價甚至於不足半年內回落超過兩成。中原地產凌活忠說，荃景花園9座低層C室，實用面積431平方呎，兩房間隔，享翠綠山景，原叫價480萬元，由於業主看淡後市，所以連番降價，終放盤兩個月，累減32萬元，以448萬元易手，實用呎價約10,394元，屬屋苑近年罕見低於450萬元的成交。

凌活忠續說，單位樓上高兩層的同室單位，今年6月底以578萬元沽出，換言之，短短4個月內，同類單位造價回落130萬元，即跌逾兩成。他透露，買家為換樓客，鍾情單位裝修企理，加上樓價吸引，家人亦住附近，故快速決定承接。

資料顯示，原業主於2007年4月以123.8萬元買入單位，持貨15年，現帳面獲利324.2萬元，物業期內升值約2.6倍。

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