Harry Styles成英國30歲下最富有名人 同團隊友全登前10

英國男歌手Harry Styles自團體活動暫停後，個人發展亦十分成功。英國有媒體統整當地30歲以下名人財富榜，Harry Styles以過億身家登頂，大幅領先其他人。他隸屬的男子團體One Direction三名隊友亦成為10強之一。

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年僅28歲的Harry Styles自2016年起，團體One Direction無限期暫停活動後，積極發展個人演藝生涯，除出演英國名導諾蘭作品《敦刻爾克》（Dunkirk）大獲好評外，發行的歌曲亦相當受歡迎。

前十位30歲以下英國最富有名人

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Harry Styles於2016年時已登上英媒《每日郵報》的英國30歲以下名人財富榜，去年資產更首次突破1億英鎊（約9.02億港元）。Harry Styles今年資產增至1.16億英鎊（約10.5億港元），取代超齡的人氣歌手Ed Sheeran成為榜首。

同屬One Direction團員的Niall Horan﹑Louis Tomlinson及Liam Payne亦有上榜，分別以5840萬英鎊﹑4830萬英鎊及4740萬英鎊位列4至6位。在2015年退團的前成員Zayn Malik亦以3,800萬英鎊身家，高據第7位。

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責任編輯：吳漢培