Jamie Oliver新節目教用1英鎊煮餸 英國人反鬧離地

英國上月食品通脹率達到11.6%，多款食品都大幅加價，民眾生活成本大增。名廚Jamie Oliver於新節目教民眾煮餸，更以每道餸成本控制在1英鎊以内為噱頭。不過不少英國網民批評Jamie Oliver離地，質疑他根本不理解貧窮的真正意思。

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Jamie Oliver於英國Channel 4電視台的新節目《Jamie's £1 Wonders》（Jamie的1英鎊奇跡），示範怎樣以更平價方式烹調肉餅、蔬菜千層麵、咖喱等多道餸。

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節目主張觀眾控制日常開支的同時可提高飲食品味，他聲稱自己計算每款食材於英國四大超市的平均價格，再將其除以使用的分量，強調節目内教煮的每一道餸成本都在1英鎊以内。

不過Jamie Oliver的「1英鎊奇跡」引來大量觀眾抨擊。有觀眾諷刺Jamie Oliver在節目教煮平餸，但節目贊助商為英國較高檔次的超市Waitrose，其實是漠視民間疾苦。

有網民則嘲笑Jamie Oliver「大材小用」，在有頂級設備的廚房用貴價平底鑊等廚具，教人用1英鎊煮餸。

有不少人覺得這個節目沒有認真理解貧窮的意思，也不明白Jamie Oliver教煮平餸的對象是甚麼人。

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一名網民甚至質疑，Jamie Oliver聲稱用1英鎊煮出節目内的餸菜是胡説八道，指普通人去超市買餸已經要用到50英鎊。

但Jamie Oliver強調自己有調整烹飪方式，包括建議觀眾使用有蓋平底鑊在爐台上烹飪，聲稱此舉能節省能源。

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責任編輯：鄭錦玲