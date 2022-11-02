【美國經濟】對沖基金巨頭Man Group：若聯儲局堅持壓制通脹　經濟衰退便不可避免

對沖基金巨頭Man Group行政總裁執行長 Luke Ellis表示，只要聯儲局仍試圖讓通脹率拉回到2%的目標水平，美國經濟衰退便「不可避免」。

Ellis在接受彭博電視訪問時稱，預計明年美國通脹率將降至3.5%至4%，為聯儲局帶來一個暫停加息借口。不過，他認為聯儲局堅持加息的時間將會比市場預期的更長。

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Ellis說，隨著通脹率下降，可能會看到他們放緩加息步伐，但在某個時候，美國經濟將會陷入衰退，這是不可避免的。

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責任編輯：黃苑筠