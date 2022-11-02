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【美國經濟】對沖基金巨頭Man Group：若聯儲局堅持壓制通脹　經濟衰退便不可避免

環球政經 18:50 2022/11/02

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對沖基金巨頭Man Group行政總裁執行長 Luke Ellis表示，只要聯儲局仍試圖讓通脹率拉回到2%的目標水平，美國經濟衰退便「不可避免」。

Ellis在接受彭博電視訪問時稱，預計明年美國通脹率將降至3.5%至4%，為聯儲局帶來一個暫停加息借口。不過，他認為聯儲局堅持加息的時間將會比市場預期的更長。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

Ellis說，隨著通脹率下降，可能會看到他們放緩加息步伐，但在某個時候，美國經濟將會陷入衰退，這是不可避免的。

【延伸閱讀】【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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