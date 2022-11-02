【樂齡科技 】科技園率45間園區公司參展　冀解決長者生活挑戰

第六屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES），於11月2日至5日舉行，主力推廣以人為本的創新科技廣泛應用，以解決人口老化為本港及世界各地帶來的挑戰。活動由政府以及香港社會服務聯會聯合主辦。香港科技園公司協辦

在2022年，香港的預期壽命達到85.16歲，位居世界首位。隨著人口老化，樂齡科技漸漸成為主流趨勢，利用科技應對居家安老長者在健康、住屋、出行、溝通、休閒，以至工作等各方面的需求，而居家安老長者佔整體長者人口的90%。



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科技園公司主席查毅超表示：科技園公司為處於不同發展階段的樂齡科技企業提供全面支持，協助他們加速實現由『研發到創新製造』的科研成果轉化過程。我們在GIES的『樂齡創科樞紐』展館，連繫『官產學研』各方持份者，致力為長者提供改變生活及更貼心的創新科技落地應用方案，改善他們的福祉和整體醫療系統。

今年的「樂齡科技博覽暨高峰會2022」於香港會議展覽中心舉行，參展商數量從2017年首屆舉辦時的100間增加至186間，增長幾乎是一倍。當中，參展的科技園公司夥伴企業和培育公司數量亦於五年間增長逾一倍。

科技園公司以「樂齡創科樞紐」為主題的展館展出45間夥伴企業和培育公司的樂齡科技創新方案，涵蓋七大類別，包括生命體徵監測、復康及認知護理、跌倒風險管理及防遊走裝置、服務營運支援、健康生活科技、感官輔助和健康篩查。

「院舍照顧展區」展出輔助院舍運作的科技方案，而互動性十足的「居家安老展區」則展出12項居家安老方案，並由一眾長者大使作講解。該展區由科技園公司和嶺南大學合辦，集合了20位受專業訓練的長者作為樂齡科技大使，向公眾分享他們的用戶體驗。

編輯：梁巧恩



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