內塔尼亞胡料再任以色列總理 選票點算近完成

以色列舉行4年來第5次大選，前總理內塔尼亞胡會否再次執政成為一大焦點。以色列當局已經點算逾9成5選票，內塔尼亞胡領導的右翼聯盟已取得國會過半議席，足以籌組多數黨政府。有分析指，以色列新聯盟政府上台後，以色列和西方國家關係或出現轉變。

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《以色列時報》（Times of Israel）周三（2日）當地時間約早上11時（香港時間下午5時）報道，以色列當局已點算97%，即逾410.1萬張選票，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的「聯合黨」（Likud party）已取得31個席位，支持猶太復國主義的極端民族主義政黨「宗教錫安主義」（Religious Zionism） 亦取得14席，位列第三。

英國廣播電台（BBC）報道指，宗教錫安主義領袖本格維爾（Itamar Ben-Gvir）已與內塔尼亞胡達成協議。有民意調查預測，「聯合黨」及盟友將取得62個議席。但《以色列時報》根據目前統計指，聯盟或將獲得65個議席。雖然隨著點票繼續，數字或發生變化，但結果足讓聯盟在國會議席數目過半，能籌組多數黨聯盟政府。

由現時看守總理拉皮德（Yair Lapid）領導的「未來黨」（Yesh Atid）則取得24席，料成國會第二大黨。中間派政黨「拉阿姆政黨」（Ra'am）和阿拉伯裔政黨聯盟「和平與平等民主陣線-塔勒」（Hadash-Ta’al），分別以4.35%及3.92%各取得5席，成功躋身國會。

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立場左翼的「梅雷茲黨」（Meretz party），已經獲得3.2%選票，距離能在國會取得4席，與成最小規模政黨的最低要求3.25%非常接近。而反對黨Arab Balad party亦取得3.05%選票。

現年73歲的內塔尼亞胡此前已執政12年，他在「聯合黨」總部向支持者表示，聯盟已經贏得以色列民眾的巨大信任，政黨將迎來一個非常大的勝利，現時正處於邊緣。他同時指，將會建立一個穩定的政府。

惟BBC分析指，本格維爾曾公開表示支持已故極端民族主義者卡哈內（Meir Kahane），後者領導的猶太保衛同盟（Jewish Defense League）已被美國列為右翼恐布組織。新聯盟政府或影響以色列與西方國家關係。

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責任編輯：李俊儀