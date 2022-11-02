  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內塔尼亞胡料再任以色列總理 選票點算近完成

環球社會熱點 18:41 2022/11/02

分享：

分享：

以色列舉行4年來第5次大選，前總理內塔尼亞胡會否再次執政成為一大焦點。以色列當局已經點算逾9成5選票，內塔尼亞胡領導的右翼聯盟已取得國會過半議席，足以籌組多數黨政府。有分析指，以色列新聯盟政府上台後，以色列和西方國家關係或出現轉變。

伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威 【下一頁】

《以色列時報》（Times of Israel）周三（2日）當地時間約早上11時（香港時間下午5時）報道，以色列當局已點算97%，即逾410.1萬張選票，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的「聯合黨」（Likud party）已取得31個席位，支持猶太復國主義的極端民族主義政黨「宗教錫安主義」（Religious Zionism） 亦取得14席，位列第三。

英國廣播電台（BBC）報道指，宗教錫安主義領袖本格維爾（Itamar Ben-Gvir）已與內塔尼亞胡達成協議。有民意調查預測，「聯合黨」及盟友將取得62個議席。但《以色列時報》根據目前統計指，聯盟或將獲得65個議席。雖然隨著點票繼續，數字或發生變化，但結果足讓聯盟在國會議席數目過半，能籌組多數黨聯盟政府。

由現時看守總理拉皮德（Yair Lapid）領導的「未來黨」（Yesh Atid）則取得24席，料成國會第二大黨。中間派政黨「拉阿姆政黨」（Ra'am）和阿拉伯裔政黨聯盟「和平與平等民主陣線-塔勒」（Hadash-Ta’al），分別以4.35%及3.92%各取得5席，成功躋身國會。

以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選 【下一頁】

立場左翼的「梅雷茲黨」（Meretz party），已經獲得3.2%選票，距離能在國會取得4席，與成最小規模政黨的最低要求3.25%非常接近。而反對黨Arab Balad party亦取得3.05%選票。

現年73歲的內塔尼亞胡此前已執政12年，他在「聯合黨」總部向支持者表示，聯盟已經贏得以色列民眾的巨大信任，政黨將迎來一個非常大的勝利，現時正處於邊緣。他同時指，將會建立一個穩定的政府。

惟BBC分析指，本格維爾曾公開表示支持已故極端民族主義者卡哈內（Meir Kahane），後者領導的猶太保衛同盟（Jewish Defense League）已被美國列為右翼恐布組織。新聯盟政府或影響以色列與西方國家關係。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威
2022/10/04
伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威
拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？
2022/07/14
拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？
以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層
2022/08/06
以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層
輝瑞新冠藥Paxlovid被指 對較年輕族群效用低
2022/08/25
輝瑞新冠藥Paxlovid被指 對較年輕族群效用低
【烏克蘭戰爭】俄軍於佔領區使用伊朗無人機 烏軍稱擊落三架
2022/09/30
【烏克蘭戰爭】俄軍於佔領區使用伊朗無人機 烏軍稱擊落三架

你可能感興趣

伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威
15:23 2022/10/04
伊朗最高領袖聲援警方鎮壓 批美國及以色列煽動示威
拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？
17:54 2022/07/14
拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？
以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層
11:34 2022/08/06
以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層
內政 選舉 地緣政治 以色列 內塔尼亞胡 民意調查 英國廣播公司

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間19:00）

下一篇文章

英國情報機構放寬招聘條件 父母非公民亦可申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款