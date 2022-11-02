▲ 【可持續發展】KKR：無任何一個國家可以獨立地做到碳中和 亞洲在碳減排方面角色吃重

全球積極推動碳中和，KKR聯席行政總裁Joseph Bae稱，美國、中國及印度是全球三大碳排放國家，可見亞洲在碳減排方面角色相當重要，雖然政府已制定碳減排政策，但作為一個負責任的企業領導人，也應付出一分力，做好碳減排。

「無任何一個國家可以獨立地做到碳中和，碳排放需要合作，而這是長逹30年的目標，KKR的客戶都相當熱衷於ESG議題，年青一代對ESG的關注度也明顯提高。」

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Bae稱，不同行業及企業在碳減排及碳中和之路，均面對不同挑戰，而部分發展中國家的規模較小，且金融體系並不完善，令其在接觸可持續發展資金方面存在困難。

亞投行：有自定框架可避免漂綠

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）行長兼董事會主席金立群指，亞投行在發展基建項目前，將ESG、綠色及可持續融資掛鈎，希望透過項目驅使資金流向可持續發展，應對氣候變化，而亞投行有自定的框架及準則，可避免漂綠（green washing）項目出現。

紐約梅隆投資管理首席執行官Hanneke Smits稱，近年水浸事件隨處可見，颱風出現的次數也增加，反映應對氣候變化刻不容緩，而要建構綠色未來，需要上萬億美元的資本投資，這將為投資市場帶來能大機遇。

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記者：陳韻妍