【金融峰會】高盛CEO蘇德巍：貨幣極度寬鬆日子不復存在

香港周三（2日）舉行「國際金融領袖投資峰會」，投行高盛（美：GS）現任董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，相信以往貨幣極度寬鬆的日子不會再出現。

蘇德巍指，全球貨幣環境由量化寬鬆轉為急速收緊，市場會因此變得更波動以及不確定性，故相信以往貨幣極度寬鬆的日子不再出現。

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提及通脹，蘇德巍表示，環球央行會找方法控制通脹，但有需要密切關注形勢變化，正如最近的英國，「但若情況向錯誤方向發展，市場流動性或出現問題」。

而近期面對利率上升等不確定性，市場上活動減少亦為正常，蘇德巍預計，市場由極端回到平衡一般水平，或需時2至4個季度，更甚要長達6季的調節。

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記者：何珊如