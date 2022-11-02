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【多圖】必嘉坊‧迎匯兩房連裝修示位陪你睇 現代復古風設計彰顯生活品味

股樓投資 18:14 2022/11/02

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恒基 (00012) 旗下的紅磡必嘉坊‧迎匯今率先開放連裝修無改動示範單位，以8樓B室為藍本搭建，實用面積378平方呎，兩房間隔，將附連示範單位內展示的傢俬、擺設及物件出售。

單位室內設計由著名室內設計師團隊操刀，以現代復古風格打造，選用經過特別處理的木材，配以大理石和復古質感的皮革，塑造出時尚、充滿個性的生活空間。單位以電控霧化玻璃取代實牆間隔，增加空間感。客飯廳的牆身以布藝和復古牆身線裝飾，配合深淺不一的綠色家具，令客飯廳的空間層次更鮮明。書房設有陳列架提供充裕的收納空間，讓住戶按自己的喜好展示各式時尚單品、古董珍藏及書籍，盡顯住客的生活品味。主人房的睡床以特色織滕背板作為點綴，另配置木質弧形邊框連接以弧形玻璃設計的衣櫃，令整體空間更加簡潔俐落，體現功能與美學並重。

8樓B室

 

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 一手市場 必嘉坊 必嘉坊‧迎匯 恒基 紅磡

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