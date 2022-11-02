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【金融峰會】四季酒店提供中西餐膳　峰會賓客享六星米芝蓮體驗（附菜單詳情）

Hot Talk 18:23 2022/11/02

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金管局主辦的國際金融領袖投資峰會今（2日）於中環四季酒店舉行，歐美金融機構高層逾200人雲集四季酒店四季大禮堂。據了解，金管局為出席峰會的賓客於今日預備了早餐和午餐，均由四季酒店的龍景軒及Caprice兩間米芝蓮三星餐廳提供中西餐膳。

午餐菜單包括：

  • 法國藍龍蝦伴椰菜花、蜜糖檸檬汁
  • 羊肚菌百合炒澳洲和牛，蜜漬乾蔥、清蒸小棠菜、有機甘筍伊麵卷　或　甜醬油焗海鱸魚，蛋包蒜蓉菠菜、清蒸蘆筍、脆香豆腐
  • 紫蘇葉及乳酪忌廉，雲呢拿燴白桃伴牛油餅乾
  • 咖啡及茶，四季迎美點

早餐菜單印有六星米芝蓮餐飲體驗（Six Michelin Stars Dining Experience）字樣，菜單包括：

  • 鴨肝無花果撻
  • 迷你雪山叉燒包
  • 海鹽焦糖朱古力忌廉脆泡芙
  • 咖啡及茶 

至於金管局昨（1日）於M+博物館為出席今日峰會的金融機構高層所設的歡迎晚宴，菜單包括：

  • 薑蔥蓉煙燻凍馬友　千層素鵝　賽螃蟹鮮帶子餃
  • 香蔥雪地明蝦球
  • 松茸竹笙菜膽燉雞
  • 芝士焗釀蟹蓋
  • 鮮花椒蟲草花蒸龍躉球
  • 金菇瑤柱扒時蔬伴飄香素荷葉飯
  • 老陳皮紅豆沙
  • 美滿甜點　懷舊老婆餅　港式核桃酥
  • 中國茗茶

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 記者：胡學能

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