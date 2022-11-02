【金融峰會】四季酒店提供中西餐膳　峰會賓客享六星米芝蓮體驗（附菜單詳情）

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金管局主辦的國際金融領袖投資峰會今（2日）於中環四季酒店舉行，歐美金融機構高層逾200人雲集四季酒店四季大禮堂。據了解，金管局為出席峰會的賓客於今日預備了早餐和午餐，均由四季酒店的龍景軒及Caprice兩間米芝蓮三星餐廳提供中西餐膳。
午餐菜單包括：
早餐菜單印有六星米芝蓮餐飲體驗（Six Michelin Stars Dining Experience）字樣，菜單包括：
至於金管局昨（1日）於M+博物館為出席今日峰會的金融機構高層所設的歡迎晚宴，菜單包括：
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記者：胡學能