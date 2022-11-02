【環球通脹】瑞銀：62%投資者料明年通脹加劇

▲ 【通脹】瑞銀：62%受訪者料通脹將於明年加劇

環球多個主要經濟體都陷於高通脹、高利息環境，市場正待通脹見頂，不過瑞銀最新季度《投資者情緒調查》顯示，62%投資者預期通脹將於 2023年加劇，近半受訪投資者削減開支，37%投資者希望在價格進一步上漲前及時大手入貨，31%的投資者計劃為抵銷成本上漲壓力而減少儲蓄比例。

在加息周期下，69%投資者預期利率將於明年上升，並計劃於未來幾個月內採取行動，如增持現金（38%）、加入另類投資及調整行業分配（31%），25%投資者計劃於利率進一步上升前及時借貸。

瑞銀該項調查於14個市場進行，共訪問2,900名高淨值投資者及1,200名企業家。

調查顯示，最新季度受訪者擔心經濟陷入衰退的比例從上季49%增至54%，成為僅次於通脹（55%）及地緣政治風險（55%）的最大憂慮。

瑞銀續指，31%的投資者認為他們所在地的經濟已經陷入衰退，而 21%的投資者預期他們所在的市場將於年底前轉差。

投資者及企業家對前景均感樂觀

不過，近期海外資本市場前景轉好，59%投資者對未來前景樂觀，逾四成受訪者認同市場對商品及服務的強勁需求 （46%）、在新冠疫情後恢復正常（43%）及強勁的企業盈利（41%）等因素。

在受訪的企業家中，72%企業家對自己未來12個月業務感「樂觀」，而儘管他們高度關注經濟衰退，41% 的企業家計劃繼續填補新冠疫情引起的招聘缺口，54%企業家均擔憂地緣政治不穩定、工資通脹及材料成本上升。為緩解開支上漲的影響，有企業家選擇轉投成本較低供應商（46%）及加價 （45%）。

尋求借貸諮詢人數升8個百分點至61% 錄最大升幅

面對環球不確定性，逾七成投資者正在尋求更多有關市場機會及管理波動性（74%）、產生收益和稅務優化（73%）建議。有選用顧問投資者中，87%表示尋求投資指引較以往多，尋求借貸諮詢人數增幅最大，上升8個百分點至61%。

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記者：宋佩恩