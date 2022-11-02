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【金融峰會】英倫銀行前行長Mark Carney：未來加息步伐會放緩惟通脹難降至2%　「兩周前是買英鎊良機」

宏觀解讀 17:53 2022/11/02

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【金融峰會】英倫銀行前行長Mark Carney：未來加息步伐會放緩惟通脹難降至2%　「兩周前是買英鎊良機」

曾任加拿大央行行長及英倫銀行行長的聯合國氣候行動和金融問題特使Mark Carney在金融峰會上表示，現時環球經濟很大可能入衰退，包括歐洲、英國及美國，而且要在控制物價及經濟增長之間取得平衡並不容易，但相信目前息口已升至一個央行感到舒適的程度，未來加息步伐會放緩，但要將通脹控制至回落2%的央行目標水平並不容易。

現時英國經濟規模不及脫歐前，但勞工市場偏緊的情兄，與美國相若，面對核心通脹高達6%，經濟將出現負增長，英倫銀行將面對一個艱難境況。

同場的香港金融學院高級顧問、金融局前總裁陳德霖向其查詢目前是否買入英鎊的良機，Carney笑言，現在只能告訴你兩周前確實是買入英鎊的良機，因這是已發生及知悉的事情。

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記者：陳韻妍

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經濟 貨幣政策 脫歐 經濟衰退 陳德霖 加拿大 加息 英國 香港 英倫銀行
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