【大國博弈】日媒：日本擬跟從美國　限制向中國出口晶片

美國商務部在10月公布一系列限制中國取得芯片和先進半導體技術的措施，日經新聞引述政府相關人士報導，當局接到美國的詢問，現已在政府展開內部討論，商美國的對華管制中哪些內容可以仿效。

日本經濟產業大臣西村康稔在周二（1日）表示，「正在與美國溝通，將根據溝通情況，聽取國內企業的意見」。

報導又指，有業內人士擔憂，實施管制會減少當地生產設備的需求。

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責任編輯：黃苑筠