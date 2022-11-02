▲ 【國企退市】中石化ADR擬12月5日正式終止ADR計劃 股東明年6月5日前仍可換H股

今年8月多家國企同日宣布會將美國預託證券（ADR）退市，當中包括中石化 （00386） 。中石化周三（2日）發公告指，周二（2）日已向存托行花旗銀行發出存托股計劃終止函，並在周三（美國東部時間11月3日）向ADR持有人發出通知，告知終止ADR計劃將於美國東部時間的12月5日生效。

截至10月31日底，中石化發行464.74萬股存托股（美OTC：SNPTY），對應 4.65億股 H股，佔已發行H股總數約1.83%。

中石化：ADR持有人明年6月5日前可換H股

中石化指，ADR持有人在2023年6月5日（美國東部時間）前有權根據存托協議的條款和條件將其持有ADR交還給存托行換取公司的 H 股，交還的每1份ADR可換取公司100股H股。

存托行花旗銀行在6月5日後預期將儘快出售未交還 的ADR所代表的H股，然後將實收的現金款項 （扣除相關費用支出後）分發給該等尚未交還ADR持有人。

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編輯：李哲毅