英國民眾爭搶減價品 超市為員工設圍欄保障安全

英國物價水平持續上升，愈來愈民眾改為選購特價產品。英媒報道指，超市Tesco憂慮大批顧客瘋搶減價產品期間，會對員工造成人身安全。部分Tesco分店員工在貼上減價標籤時設置圍欄，避免受顧客打擾。

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英國《太陽報》報道指，東薩塞克斯（East Sussex）Bexhill-on-Sea的Tesco分店員工表示，每次為產品貼上減價標籤時，引來大批顧客從職員手上瘋搶物品，因而憂慮人身安全。該分店最近為員工設置圍欄，寫著「請勿進入」，讓員工安心為產品貼減價貼紙。

《每日郵報》（Daily Mail）引述另一間超市Morrison的發言人稱，超市在新冠疫情期間亦採取相同措施，以保障員工健康。據悉，Tesco容許分店彈性決定使用圍欄，確保員工有足夠工作空間整理特價產品。

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零售聯盟（British Retail Consortium，簡稱BRC）行政總裁Helen Dickinson表示，涉及針對員工暴力及虐待行為自疫情起增加，而且情況持續惡化。

BRC的數據顯示，當地10月的商品價格按年升6.6%，是自2005年有紀錄以來的最高水平，當中食品通脹率高達11.6%。

Tesco上周將午市套餐從3.5英鎊（31.6港元）至3.9英鎊（35.2港元），Clubcard的會員價格十年以來亦首次上漲。

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責任編輯：郭麗明