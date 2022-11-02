【多圖】連方I示範單位陪你睇 3.5米樓底展示空間感

萬科香港（02202）發展的長沙灣連方I，今開放兩個示範單位。其中連裝修示範單位以18樓A室為藍本，實用面積232平方呎，開放式戶型。長方形客飯廳長約4.7米，闊約2.3米，間隔方正實用。單位附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，單位亦配備嵌入式由地面至天花全高櫃，增加收納空間。浴室設有窗戶，增加採光及加強通風。而開放式廚房採用枱面式抽油煙機，有效善用廚房空間。設計師運用層與層之間的高度達3.5米優勢，以一體化的複合式傢俬設計，上下層分隔休息區和活動區，上層空間可作雙人寢區，床邊及床下均設有收納位置；下層配置特製的L字型梳化，分隔出溫馨舒適的空間。

18樓A室

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同步開放以18樓E室為藍本搭建的交樓標準單位，稱為開放式 Studio Plus，實用面積266平方呎，客飯廳長約4.2 米，闊約4.6 米，方正實用，住戶可根據個人需要，將房間與客廳分隔，提高空間使用靈活性。

18樓E室

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