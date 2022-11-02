【iBond】iBond派息終高於2厘　23年到期4239每手派息104.85元、二手價格續潛水

▲ 【iBond】iBond派息終高於2厘 23年到期4239每手派息104.85元

金融管理局以政府代表身分於今日公布，2020年11月中發行、2023年到期的通脹掛鈎債券iBond （04239） （第7批iBond），在第4個付息日 （2022年11月16日）的息率將以年息2.08厘釐定。每手第7批iBond將獲發利息104.85港元。

今年4月至9月期間，本港綜合消費物價指數（CPI）之按年變動均值為2.08%，主要由於9月CPI達4.4%拉高平均值。

因應按CPI平均值所訂的浮息，高於2厘保底息率，該批iBond在11月16日的第4個付息日派息，將以2.08%的浮息息率釐定，是該批iBond首次宣派高於保底息的利息。

iBond 前一次派息高於保底息 已為3年前

資料顯示，上次宣派高於保底息的iBond利息是2019年6月5日，當日為第6批iBond的最後1個利息釐定日，公布派發浮息2.43厘，高於該批iBond 1厘保底息為高，該次每手派121.17港元利息。

不過，美國年初大舉加息，美國國債孳息率、港元拆息水平被扯高，本地銀行近期大舉提高定期存款利息，iBond收息吸引力大減，令在聯交所流通的iBond 跌穿發行價。

iBond 4239 今日收市報98.1元，較發行價低水1.9%。在到期日，港府會以100元回購價，持貨投資者若非提早離場，仍不至於見虧本。

相關文章：

【iBond 2021】花旗料今年通脹升2.1% iBond回報有望超逾2厘包底息

【財政預算案2022】再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

編輯：胡學能