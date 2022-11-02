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【iBond】iBond派息終高於2厘　23年到期4239每手派息104.85元、二手價格續潛水

股市 17:59 2022/11/02

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【iBond】iBond派息終高於2厘　23年到期4239每手派息104.85元

金融管理局以政府代表身分於今日公布，2020年11月中發行、2023年到期的通脹掛鈎債券iBond （04239） （第7批iBond），在第4個付息日 （2022年11月16日）的息率將以年息2.08厘釐定。每手第7批iBond將獲發利息104.85港元。

今年4月至9月期間，本港綜合消費物價指數（CPI）之按年變動均值為2.08%，主要由於9月CPI達4.4%拉高平均值。

因應按CPI平均值所訂的浮息，高於2厘保底息率，該批iBond在11月16日的第4個付息日派息，將以2.08%的浮息息率釐定，是該批iBond首次宣派高於保底息的利息。

香港9月CPI按年升4.4%、8年以來最高 僅因單一事件影響？可見【下一頁】

iBond 前一次派息高於保底息　已為3年前

資料顯示，上次宣派高於保底息的iBond利息是2019年6月5日，當日為第6批iBond的最後1個利息釐定日，公布派發浮息2.43厘，高於該批iBond 1厘保底息為高，該次每手派121.17港元利息。

不過，美國年初大舉加息，美國國債孳息率、港元拆息水平被扯高，本地銀行近期大舉提高定期存款利息，iBond收息吸引力大減，令在聯交所流通的iBond 跌穿發行價。

iBond 4239 今日收市報98.1元，較發行價低水1.9%。在到期日，港府會以100元回購價，持貨投資者若非提早離場，仍不至於見虧本。

港元1年定存息最高5.1厘 存百萬賺息5.1萬​，可見【下一頁】​​​​​​

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編輯：胡學能

經濟 債券 綜合消費物價指數 CPI iBond 通脹

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