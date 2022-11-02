【美股焦點】馬斯克繼傳大幅裁員後 將對Twitter藍色複選標記收取8美元月費

繼周二（1日）傳出計劃裁減Twitter大約1/4員工，Twitter新仼行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三（2日）表示，Twitter將會對其Twitter Blue服務每月收取8美元月費，其中服務包括廣受歡迎的藍色勾號標記。

該標記目前為免費服務，而擁有藍色勾號標記的用户即表示Twitter已確認該帳戶屬於聲稱該帳戶的個人或公司。但該標記目前僅向公眾人物提供，馬斯克形容這是「地主與農民制」的做法。馬斯克隨後在推文中指，「將權力交給人民！每月付8美元取得Blue服務。」

Twitter Blue服務於去年6月推出，馬斯克表示，該用户在「回覆、標記和搜尋」時也可以獲得「優先權」，稱這對「打擊垃圾帳戶與詐騙不可或缺」。他們更可擁有上傳較長的影片、廣告縮減一半，以及「不必付費就能看到願與我們合作的出版業者」內容等權利。

同場加映﹕【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

早在馬斯克在推文自行公布前，市場已有消息傳出有關計劃並定價在20美元，此消息引來用户的不滿。美國「現代恐怖小說大師」史蒂芬‧金（Stephen King)在推特發文批評，「要我每個月花20美元以保留我的官方認證？應該是你付錢給我。」馬斯克則回應道，Twitter也要賺錢（need to pay the bills somehow），不能單靠廣告收入，並提出可下調價格為8美元。

另外據外國科技新聞網站The Verge報道，若目前擁有藍色勾號標記用户未有付費，馬斯克將會移除他們的標記。消息公布後，有Twitter用户警告，如果該公司向他們收費，他們將會直接離開。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁】





▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如