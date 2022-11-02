▲ 【2022雙11】京東雙11啟動首28小時累售5.5億件商品 中國品牌成增長主驅動力

內地電商節雙11趨白熱化，京東 （09618） 稱「京東11.11全球熱愛季」早段表現良麗，10月31日晚上8時至11月1日24時，累計售出商品超5.5億件，成交額前20的品牌中，中國品牌佔比達80%。近5萬中小品牌成交額按年增長超100%，近7萬中小商家成交額按年增長超100%。

京東稱，首28小時售出家電商品超1500萬件，整體成交金額超去年11月11日全天；家電全品類優惠補貼總額超20億；PLUS用戶成交金額按年增長超50%。 TCL電視、美的冰箱、海信空調等家電品牌28小時成交金額按年增長超100%。

800個海外品牌按年增長超過100%

手機品類方面，蘋果（Apple，美：AAPL）、小米 （01810） 、華為、榮耀、OPPO、iQOO、一加（Oneplus）前4小時成交額按年增長超210%。

京東提到，全球各地貨物廣受中國消費者歡迎，開門紅28小時，超過800個海外品牌按年增長超過100%，超過140個跨境進口細分類目按年增長超過100%。京東免稅業務整體成交額年增長33倍。

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