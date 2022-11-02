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【金融基建】中銀香港使用CMU抵押貸款服務　助海南政府在港發行50億元離岸人民幣債券

股市 20:36 2022/11/02

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【地方債】中銀香港助海南發行50億人幣地方債 透過CMU服務、為服務最大規模發債

中銀香港（02388）公布，在協助海南省人民政府在本港發行50億元離岸人民幣地方政府債券中，首次使用金管局債務工具中央結算系統 （CMU）抵押貸款服務，透過債券回購交易方式獲得免費即日流動性資金，涉及金額為50億元人民幣，成為該服務推出以來最大規模的人民幣債券回購交易之一。

中銀香港全球市場總經理朱璟表示，今次使用CMU針對債券發行所提供的全新抵押貸款服務，即日回購資金用於支持債券發行中的計費和交付環節，有關服務大大減輕CMU成員在債券結算當日的流動性資金管理壓力，同時減低因時區不同而產生的資金成本及風險。

CMU於今年4月1日推出抵押貸款服務，以回購協定方式提供免費即日流動性資金（包括港元、人民幣、美元及歐元），旨在為CMU成員（包括銀行及非銀行機構）於進行一級市場債券發行時產生的流動性需求提供額外支持，貸款額可達到該次債券發行的規模。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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記者：宋佩恩

經濟 債券 貨幣政策 海南省 人民幣債券 地方債 中銀香港（02388）

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