將軍澳君傲灣三房套累減115萬元沽　樓價重返2017年水平

將軍澳再現時光倒流價。香港置業莊家豪說，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積651平方呎，三房套間隔，座向東，望山景，日前以865萬元易手，實用呎價約13,287元，屬同類單位2017年後新低。

代理續說，原業主起初叫價980萬元，放盤約2個月，累減115萬元後獲區內客洽詢，終以865萬元易手。據悉，新買家為區內首置客，心儀單位間隔實用及高層開揚，故睇樓數次後即拍板承接上述單位。

資料顯示，業主於2009年6月以約370萬元購入上述單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約495萬元，單位升值逾1.3倍。

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬 凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機