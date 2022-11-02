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將軍澳君傲灣三房套累減115萬元沽　樓價重返2017年水平

股樓投資 16:59 2022/11/02

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將軍澳再現時光倒流價。香港置業莊家豪說，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積651平方呎，三房套間隔，座向東，望山景，日前以865萬元易手，實用呎價約13,287元，屬同類單位2017年後新低。 

代理續說，原業主起初叫價980萬元，放盤約2個月，累減115萬元後獲區內客洽詢，終以865萬元易手。據悉，新買家為區內首置客，心儀單位間隔實用及高層開揚，故睇樓數次後即拍板承接上述單位。 

資料顯示，業主於2009年6月以約370萬元購入上述單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利約495萬元，單位升值逾1.3倍。 

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

樓價 君傲灣 將軍澳 私人屋苑 二手市場

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