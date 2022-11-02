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【PS5】PS5推出至今銷量達2,500萬部　Sony預估下個財年出貨量達2,300萬

商業 18:13 2022/11/02

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從2020年11月推出至今，PS5的累計銷售量已達2,500萬台。（官網圖片）

根據Sony發佈的第二季度財報，本季Sony PlayStation 5（PS5）的銷量為330萬部，換言而之，從2020年11月推出至今，其累計銷售量已達2,500萬部。

【日圓貶值】日圓貶值下豐田有望多賺24億　獲近20年來最大匯率效果

儘管2,500萬這個銷售數字驚人，惟外界聲音認為，離Sony對2022財年（截至明年3月31日）設下的1,800萬部的目標銷售數字，似乎還有很長一段差距；即使以半個財年來看，是次累計銷量570萬部亦只比去年同期增多了10萬部，若要實踐目標似乎還是稍有難度。

數碼下載量上升

不過收入方面，由於9月份Sony調高PS5產品價格，因此與2021財年同期相比，急升了12%；軟件部分，遊戲共賣出6,250萬個，低於一年前的7,640萬，而數碼下載量略微上升，約佔63%；PlayStation Plus 的訂戶數則連續第二個季度下滑。

即便如此，Sony官方並未修改全年的PS5預期銷售數，甚至預估下個財年出貨量將達 2,300萬部，可見其對生產速度、供應量、市場需求已恢復信心。

整體來看，Sony遊戲部門在第二財季的總營收達到49.2億美元（約386.2億港元），按年升12%。不過因為收購Bungie和開發者開支增加的原因，利潤隔年減少了49%。

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責任編輯：李智美

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