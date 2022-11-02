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加拿大擬每年50萬增收移民 至2025年

環球社會熱點 17:10 2022/11/02

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加拿大勞動力面臨短缺，政府正設法解決。加拿大政府宣布，計劃每年接收50萬名移民，直至2025年，解決當地勞動力嚴重短缺問題。雖然方案收到多個團體歡迎，但有意見憂慮加拿大政府已積壓大量移民申請，質疑能否長遠實施。

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加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）周二（1日）宣布，未來大規模增加接收移民人數，目標是每年接收50萬人，直至到2025年。弗雷澤表示，計劃重視接收更多具有所需工作技能及經驗的人士，同時亦將降移民家屬及難民方面的要求。他強調，是次為經濟移民的大規模增加計劃。

根據政府公布計劃，明年將有46.5萬人移民加拿大，到2025年時，更會增加至50萬，較移民局去年的40.5萬人多。加拿大目前約有100百萬個職位空缺，加拿大當局預料該批移民將填補相關職缺。新計劃亦將小幅度增加，獲准移民加拿大的家庭成員人數。

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弗雷澤表示，移民已成加拿大勞動力增長主力，若不接受移民無法最大限度地發揮加拿大經濟潛力。他同時亦強調，加拿大勞動力將繼續老化，但當局不但需支援退休人士，更需支援學校及醫院等公共服務，需關注長期利益。雖然移民湧入或為很多地區房屋系統帶來壓力，但可以透過建造更多房屋解決。

聯合國難民署（United Nations High Commissioner for Refugees）駐加拿大代表Rema Jamous Imseis發表聲明表示，歡迎加拿大繼續致力安置難民，並納入整體移民增長計劃的一部分。加拿大商業委員會（Business Council of Canada）行政總監Goldy Hyder雖發表聲明歡迎計劃，但指需更多類似目標解決技能及勞動力短缺問題。

加拿大保守派移民評論家Tom Kmiec亦對計劃表示歡迎，但質疑政府能否實現目標。他指現時移民部已積壓260萬份申請，政府再嘗試每年引進50萬名移民，難以相信當局能夠落實。

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責任編輯：李俊儀

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