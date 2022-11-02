【手機設備股】富智康首三季虧損擴大4.7倍　預計全年綜合虧損5642萬美元

▲ 富智康首三季虧損擴大4.7倍 預計全年綜合虧損5642萬美元

富智康 （02038） 第三季營業收入及其他經營收入為27.1億美元，按年升48.2%，但業績卻由盈轉虧，蝕1463.9萬美元，去年同期為盈利2159.3萬美元。總結首三季，富智康虧損按年擴大4.7倍或3172.6萬美元，至3846.2萬美元，但營業收入及其他經營收入則增長18%。

富智康股價升4.5%，收報0.7元。

料全年蝕5642萬美元 正評估應否宣派內部股息

富智康預期，今財年將錄得綜合虧損約5642萬美元，原因包括消費需求受到抑制、手機出貨量的持續下跌、內地疫情的持續不利影響。同時，公司持續進行精簡或重組活動，料資產處置虧損及資產減值虧損合共約1370萬美元，及優化員工隊伍的遣散費。

公司又指，應收貿易賬款的預期信貸虧損撥備估計增加，以及全球經濟環境的不確定性可能會導致聯營公司 經營出現虧損。

不過，公司指，該等因素預計可被潛在外滙收益部分抵銷。截至9月底止，預期外匯收益約為或高於1930萬美元。

富智康指，為確保現金流得到適當管理，公司正在評估旗下附屬公司是否應宣派集團內部股息，任何此類股息的宣派可能對集團產生股息預扣稅影響。

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編輯：袁諾曦