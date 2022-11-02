一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價

兩大本地金融股友邦保險(01299)及中銀香港(02388) 公布上季業績，雙雙勝於市場預期。大行於兩股績後，亦大致維持其買入評級。給予友邦100元目標價的瑞銀指出，友邦上季新業務價值除了增長7%，旗下本港，內地及東盟地區的新業務價值皆取得升幅。中國業務的表現亦較同業為佳。截至10月，友邦已回購23億美元股份，仍有大量資本及空間進行回購。

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大摩則認為，中銀香港上季透過擴闊淨息差和回撥撥備，取得理想業績。因此該行上調中銀香港今年至2024年的盈利預測4至8%。然而由於加息周期有機會逆轉，因此把該股評級維持和大市同步，目標價28.4元。

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