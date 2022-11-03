【香港加息】銀行界：最優惠利率料今再加0.125厘　年底前有機會升至5.5厘

美國聯儲局今晨連續第4次加息0.75厘，令聯邦基金利率區間升到3.75至4厘。市場認為，美息續升，港銀周四勢再陸續將最優惠利率（P）上調0.125厘，而基於美息年底已逾4厘，12月P有機會加0.25厘，升見5.5厘，意味年底前P有機會再累加0.375厘。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，隨着聯儲局今次加息0.75厘，相信港銀周四較大機會再將P調高0.125厘，基於接近年底，大型銀行若在今次議息後不加P，恐怕被其他同業搶存款，而且銀行一向重視年底存款狀態升跌，都希望吸引客戶資金停留在銀行，不會流失得太多。

星展李若凡料港銀先加0.125厘 再察後市

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指，9月首次加P時，1個月港元拆息約2.6厘，現已升至3.2厘，以H按息率一般H加1.3厘計，名義上H按按息已4.5厘，遠超2.875厘的封頂息，故港銀本周很難不加P。

至於今次P的加幅，李若凡指，對大型銀行而言，加P成本不低，因同時亦要上調港元儲蓄存款利率，既然仍有12月聯儲局議息後再加P的機會，港銀本周便可能傾向先將P調高0.125厘，然後再在12月中議息前觀察港元拆息走勢。

現時市場預期聯儲局12月至少加息0.5厘，意味美息將升見4.25至4.5厘。李若凡認為，由於屆時美息頗高，1個月港元拆息若要追隨美息升幅，定價料介乎3.5至4厘區間，故港銀下月將P上調0.25厘亦不為奇。

富瑞黃梓皓：加息周期料P累計升1.4至1.6厘

富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓指，大部分港銀的活期存款大約是按揭餘額的2至3倍，而港銀加P主要有兩個考量因素，第一是按揭產品的盈利能力還有幾多，第二是加P後存款成本增加幾多，預期港銀於儲局未來數次議息後都會加P，預期是次加息周期，P累計會上升1.4至1.6厘，樓價下行周期料於明年上半年完結。

上商林俊泓：大行將在P加0.125厘和不加息間抉擇

上海商業銀行研究部主管林俊泓則相信，大型銀行本周有機會續將P上調0.125厘，但較大可能發生的情況是將P維持不變。林俊泓解釋，銀行的港元活期和儲蓄存款（CASA）通常很穩定，大部分客戶的忠誠度高，不會「一出糧就搬錢（搬去其他銀行）」，除非銀行已見到較大規模CASA轉往港元定存或美元存款，否則會否觸發港銀加P抱有懷疑。林俊泓指：「不過，即使大型銀行今次在美議息後不上調P，存款規模較小的港銀也可能加P。」

東亞蔡永雄：年底銀行體系結餘料800至1000億

香港銀行體系結餘目前約1,000億元水平。蔡永雄表示，美國於本周加息後，港元拆息若未能跟貼美息升幅，套息活動可能再次活躍起來，不過，相信由此引發港滙觸7.85水平、引來金管局干預下的銀行體系結餘應該不會下跌太多，預料年底結餘水平約800億至1,000億元。

李若凡預期，本周美國加息後，港美息差會再拓闊，但因接近年底，企業有資金需求，料港元拆息也會上揚，交易員或未必對港美息差感到吸引，相信結餘在今年底未必在現時水平上再跌太多。

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記者：胡學能、陳韻妍