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【FAANG】Evercore策略師：科技股未有類似2000年泡沫 料最終將恢復漲勢

環球政經 16:24 2022/11/02

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Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 周二 (1 日) 表示，與2000年比較，科技股（FANNG）沒有網際網路泡沫時期的高估值，故最終應會恢復漲勢。

今年因美國聯儲局大手加息，大型科技股下跌，並動搖了投資者的信心，令該些股票成為今年表現最差的類股之一。

同場加映﹕【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

Emanuel指，在過往10年，科技股已經轉為由少量股票驅動回報，與2000年時不同。他預計，科技股將橫盤整理，直到獲利趕上估值，隨後整個類股將再度上漲，這亦是 FAANG股票令人熟悉的模式。

FAANG股票，即包括Facebook母公司Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN)、蘋果 （美：AAPL)、Netflix（美：NFLX) 以及Google母公司Alphabet（美：GOOGL），以上五隻著名科技股的首個字母縮寫，這幾支股票合共佔標普500指數的四分之一。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

 

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

 

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記者：何珊如

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