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意大利收緊公共集會管制 50人以上需預先申請

環球社會熱點 16:13 2022/11/02

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意大利新右翼政府周一（10月31日）宣布收緊公共集會管制，聚集人數多於50人的活動如派對等，需取得政府批准。意大利媒體報道指，警方拘捕在摩德納舉辦非法萬聖節活動的負責人，有關設備已被沒收。

佩洛西丈夫遇襲案被告續還押 供稱有其他施襲目標 【下一頁】

意大利北部城市摩德納（Modena）附近一個廢棄倉庫周一（10月31日）舉行萬聖節派對，吸引超過1,000人參加，導致當地民眾投訴噪音及帶來交通影響。意大利右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府同日宣布收緊公共集會管制，增設「未經批准危險集結罪」（invasion for dangerous gatherings）。

內政部長 Matteo Piantedosi表示，所有超過50人的公共集會需獲得政府授權，組織對公共健康 、安全及秩序構成威脅的未經授權集會負責人，最高可判處6年監禁，集會設備一律充公。

英內政大臣言論再惹爭議 稱移民「入侵」國家 【下一頁】

當地傳媒報道指，原定周二落幕的摩德納派對提前一日完結，警方拘捕14名派對負責人，價值15萬歐元（116萬港元）音響設備被沒收。

梅洛尼稱，政府對違法行為絕不會視而不見，將採取行動加強打擊違法集會。她強調國家需要收緊規則，與歐盟成員國步伐一致。

但有批評人士稱，政府新法律只針對狂熱派對，卻無視周末由墨索里尼支持者舉行的法西斯遊行，有約2,000身穿黑衣人士參加，他們更作出法西斯式敬禮，高呼右翼口號。

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責任編輯：郭麗明

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