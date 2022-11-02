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【節慶關懷】星巴克「節日窩心系列」聖誕主題商品 同場加映紅絲絨燕麥奶咖啡及星冰樂 5%飲品收益捐贈予聖雅各福群會

理財智慧 17:23 2022/11/02

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為了迎接聖誕，星巴克將推出「節日窩心系列」主題商品，包括胡桃夾子商品、立體動物造型咖啡杯及水樽、聖誕主題杯具及極簡別緻隨行杯；星巴克亦即將於今年聖誕推出全新飲品和食品，除了招牌的聖誕限定飲品外，還包括全新推出的紅絲絨燕麥奶咖啡及星冰樂。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

聖誕商品一覽：

胡桃夾子商品以夢幻冬日童話為靈感，描繪了胡桃夾子先生及好友冒險的故事；

－以海豹、企鵝及狐狸為主角的超吸睛立體動物造型咖啡杯及水樽，是打卡必備item，為大家送上充滿童心的聖誕驚喜；

聖誕主題杯具沿用紅、綠、藍等節慶色彩，結合聖誕樹、禮物等經典節慶元素；

－極簡別緻的隨行杯用了幻彩、金屬等低調配色，品嚐咖啡茶飲時依然保持時尚型格。

    點擊圖片放大
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除了聖誕商品外，星巴克今年亦會推出全新的飲品和食品，當中包括全新推出的紅絲絨燕麥奶咖啡，以及星冰樂融合燕麥奶同香甜紅絲絨醬，健康又窩心。

此外還有星巴克的招牌聖誕限定飲品：薑汁鮮奶咖啡及星冰樂、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡星冰樂 、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡及氮氣冷萃咖啡，糅合星巴克特濃咖啡同綿滑蒸煮奶，再分別注入辛香同果仁風味，是冬日必嚐的溫暖味道。

為了回饋社群，星巴克會將聖誕限定飲品的5%收益，捐贈予聖雅各福群會，以支持機構的營運，關懷有需要的人士。

一系列聖誕美食亦同步登場，例如是充滿聖誕色彩的紅莓主題輕食，讓顧客可以和摯愛一邊分享美食，一同度過溫馨愉快的聖誕節。

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責任編輯：嚴浩文

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