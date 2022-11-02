【大行報告】管理層料有望實現2022全年目標 高盛列華潤啤酒入「確信買入」

高盛表示華潤啤酒（00291）管理層就第三季表現展望能實現2022年全年目標，並料烈酒業務未來可能加速擴張。該行予 潤啤 「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價75元。 潤啤周三（2日）收市報 43.85元，升幅7.5%。

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該行指管理層預計，公司有望實現2022年全年目標，其中第三季銷量呈中個位數增長、產品均價取得高個位數百分比增長、高端銷量增長超過10%，以及毛利率亦持續擴張。該行續指管理層 展望啤酒業務能實現2025年目標，而烈酒業務或將於2024至25年加速擴張，至2025年將達到一定規模。



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另外，管理層稱不排除明年部分地區對大眾及高端產品進行多輪提價的可能，以抵銷主要來自大麥的潛在通脹，而公司已留意到同行最近加價，對明年成本趨勢亦更審慎，表示未來銷售費用將保持在合理水平，並會更進取地控製成本。

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撰文：鄭昊彤