▲ 【小米1810】雷軍發布12S Ultra 概念機：手機可裝上Leica M系相機鏡頭

小米 （01810） 董事長雷軍發布小米12S Ultra 概念機，稱可直接在手機擰上Leica M系列相機鏡頭成為專業影像設備。

雷軍稱，今年7月小米和Leica聯合發布了小米12S Ultra後，一直希望把產品變得更型、更好玩，雙方團隊經過大量的探討，提出將Leica M系列相機鏡頭，裝在小米12S Ultra上，「做一款小米12S Ultra 概念機」。

雷軍指出，小米12S Ultra 概念機一定要保留作為一個旗艦手機的全部功能，而概念機擰上鏡頭後，手機內置的第二顆直取光傳感器開始工作，配合 ƒ/1.4 鏡頭，進光量相比小米12S Ultra提升了1倍，極大提升了手機拍攝能力，實現之前無法拍出的超高畫質大片。

小米12S Ultra概念機進行不少改裝，雷軍稱，包括將攝像頭結構重新佈局，在正中心額外加入第二顆直取光一英寸傳感器，對電路進行了優化，軟件功能也進行了嘗試，包括小米12S Ultra 概念機支持峰值對焦、斑馬線、直方圖等常用工具，能夠拍攝 10bit RAW 格式文件。

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編輯：李哲毅