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【多圖】澐璟三房經改動示位陪你睇 漸變色彩作主調 藝術氛圍滿溢

股樓投資 16:09 2022/11/02

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華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的啟德澐璟，今多開放兩個示範單位，同樣以項目5座28樓A室為藍本搭建，實用面積均為903平方呎，同時提供經改動及交樓標準示範單位供參觀，讓準買家可以對照兩者，了解單位的可塑性。

其中經改動示範單位以漸變色彩作主調，由深紫色、栗色、鏽色逐漸過渡至琥珀色，將花園的色彩和質感融匯住宅當中，整個單位選用暖色系天然材料構築而成。單位設有偌大主臥室 、供兒童使用的「樹屋」臥室牆、別具藝術氣息的書房，以及半開放的藏品展示室，配合用家生活需要。屋內擺放不少精選藝術裝飾 ，藝術氛圍滿溢，營造出溫暖迷人的自然氣息。

5座28樓A室

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 一手市場 澐璟 啟德 保利

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