▲ 【TWTR】Twitter安撫員工不安 據報最快數天內發放既定之股權

自從Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）入主Twitter（美：TWTR）後，Twitter原有員工擔心會在11月初派發股票期權前，便被裁掉。據外電報道，為安撫員工不安，Twitter表示最快將在數天內發放既定之股權。

由於馬斯克和Tesla因有員工聲稱他們在股票期權派發前被解僱，變相剝奪了他們的賠償，而遭多次起訴。事件同樣發生在Twitter身上，如果馬斯克在11月的第一周發放股票期權之前裁剪他們，Twitter員工亦擔心會失去股權補償。

不過，據公司員工和外電得到的內部通訊，新一批股份發放預計將於11月上半月支付，並最早於11月4日開始。員工表示，經理們向他們保證，公司的工資部門正在工作處理他們的既得股票。

科技公司多以通過股票獎勵支付高比例的薪酬，而Twitter一直特別依賴股權支付。 今年上半年，Twitter的股票薪酬支出為4.6億美元，高於去年同期的2.9億美元。 這接近公司本季度收入的20%。

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編輯：姚卓然