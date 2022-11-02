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【串流大戰】YouTube新功能Primetime Channels登場　聚集逾30影片串流服務

科技 16:40 2022/11/02

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YouTube於本周二（1日）發布新功能Primetime Channels，聚集34間影片串流服務商的內容供YouTube用戶訂閱。

隨著Disney+、蘋果加入了串流影片戰團，串流影片行業競爭加劇，YouTube亦頻頻推新功能增吸引力。YouTube於本周二（1日）發布新功能Primetime Channels，聚集34間影片串流服務商的內容供YouTube用戶訂閱，打造成一站式影片串流平台，首先於美國市場試行。

YouTube Primetime Channels將允許美國觀眾直接通過YouTube訂閱個別流媒體服務，現階段合作的服務商包括派拉蒙（Paramount）旗下的Showtime電視網絡、有線電視台Starz、Paramount影片隨選服務Paramount+、AMC網絡隨選串流服務AMC+，以及TelevisaUnivision的串流服務Vix等。美國國家籃球協會（NBA）也同意在稍後時候，將其NBA League Pass添加到該平台，讓球迷可以直接於YouTube觀賞NBA實況轉播。

    點擊圖片放大

美國YouTube用戶可以透過「電影與電視節目」（Movies & TV hub）標籤檢視已上線的逾30種訂閱服務，直接於YouTube上訂閱及觀賞內容，登入後的Primetime Channels首頁將呈現所訂閱頻道的節目、電影或訪談，也會收到相關內容的推薦。

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據市場研究機構Sensor Tower今年第一季數據，Netflix為全美最熱門的影片串流程式，使用率為39%，其後依序為Hulu的18%、Disney+的17%、HBO Max的10%與Amazon Prime Video的6%，未知是次加入該戰局的YouTube Primetime Channels能否在該市場分一杯羹。

責任編輯：張寶燕

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