何文田皓畋再錄蝕讓　中層兩房6年慘輸223萬

何文田皓畋再錄大額蝕讓。中原地產司徒嘉惠說，皓畋6座中層D室，實用面積555平方呎，兩房間隔，座向西方，享開揚市景，終以985萬元易手，實用呎價約17,748元。

資料顯示，原業主於2016年9月以1,208萬元購入單位，持貨6年，現賬面蝕約223萬元離場，物業期內貶值約18%。

值得留意的是，皓畋多次錄得二手蝕讓，其中上月屋苑2座低層B室，實用面積934平方呎，三房套房間隔，今年7月開價2,200萬元，期間多次調低叫價，終累減415萬元，以1,785萬元易手，原業主持貨6年，現賬面蝕531萬元。

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