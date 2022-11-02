  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何文田皓畋再錄蝕讓　中層兩房6年慘輸223萬

股樓投資 15:58 2022/11/02

分享：

分享：

何文田皓畋再錄大額蝕讓。中原地產司徒嘉惠說，皓畋6座中層D室，實用面積555平方呎，兩房間隔，座向西方，享開揚市景，終以985萬元易手，實用呎價約17,748元。 

資料顯示，原業主於2016年9月以1,208萬元購入單位，持貨6年，現賬面蝕約223萬元離場，物業期內貶值約18%。  

值得留意的是，皓畋多次錄得二手蝕讓，其中上月屋苑2座低層B室，實用面積934平方呎，三房套房間隔，今年7月開價2,200萬元，期間多次調低叫價，終累減415萬元，以1,785萬元易手，原業主持貨6年，現賬面蝕531萬元。 

延伸閱讀 原業主睇淡後市累減530萬　凱滙兩房1070萬蝕沽【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

同場加映【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

何文田 皓畋 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【大行報告】管理層料有望實現2022全年目標 高盛列華潤啤酒入「確信買入」

下一篇文章

【消費著數】BoC Pay推出「驚喜星期五」積分折扣簽帳優惠　新客戶可領50元迎新電子優惠券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款