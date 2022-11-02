【日圓貶值】日圓貶值下豐田有望多賺24億　獲近20年來最大匯率效果

▲ 半導體不足導致零件價格上漲的問題仍未緩解，豐田利潤受到影響。（法新社圖片）

得益於日圓貶值，豐田汽車（Toyota）第二季汽車銷售量年增22％至9.2萬億日圓（約4902億港元），獲得至少近20年內最大的匯率效果，惟半導體不足導致零件價格上漲的問題仍未緩解，利潤受到影響。

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在近日的財報發佈會上，豐田把全年預期匯率定為1美元兌135日圓，有望至少獲得最近20年裏最大的匯率效果，全年利潤將被推高450億日圓（約24億港元）。由於海外業務的規模擴大和盈利取得良好成績，豐田的「匯率敏感度」在約20年裏增至逾2倍。

生產計劃下調50萬輛

不過，豐田仍面臨利潤下降的問題，原因是零件的成本上漲。由於日圓貶值和資源價格走高，原材料價格和燃料費上升，導致截至9月30日的財季淨利為4342.6億日圓（約231.4億港元），年減31％。其中包含對受到原料漲價困擾的零件廠商的支援，因此把2022財年的生產計劃從970萬輛下調至920萬輛。

生產減少還不利於解決新車交付期推遲的問題。豐田的副社長近健太表示：「我們仍然在制定新的訂單交付時間表」。生產出來的新車將優先交付給已下單但未交付的客戶，短時間內恐仍難以回到正常的生產時間表。

預計2023年恢復銷售狀況

本來在日圓貶值下，該企旗下的豪華汽車品牌凌志（Lexus）出口得盈最大。惟生產無法順利推進，豐田正在錯失盈利機會。不過，豐田採購本部的本部長熊倉和生亦表示，半導體不足「已擺脫最糟糕的時期」，據稱到2023年各地區的銷售狀況將恢復。

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責任編輯：李智美