【WhatsApp社群】WhatsApp添新功能「社群」　最多可管理50個群組

WhatsApp早於今年4月預告將推出的全新「社群（Communities ）」，讓社群管理員更容易管理不同群組，及向相關群組成員發放消息。WhatsApp今日宣布，有關的WhatsApp社群功能由即日起正式在香港推出。

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如以往建立群組般，WhatsApp用戶可以透過點擊「建過新社群」，成為該社群的管理員，繼續為社群自定頭像、社群名稱和加入社群簡介。管理員可以將其現存的群組拉入社群之中，以此集中原本分散但相關的群組，如學校代表可以將多個家長、教師及學生的群組，加入至一個學校社群，方便日後集中於一個地方發布重要資訊。

▲ 每個社群最多可加入50個不同的群組，人數上限為5000人。（WhatsApp提供圖片）

▲ 管理員可以將其現存的群組拉入社群之中，以此集中原本分散但相關的群組，方便日後集中於一個地方發布重要資訊。（WhatsApp提供圖片）

只容許管理員發言 成員以emoji回應

WhatsApp表示，每個社群最多可加入50個不同的群組，人數上限為5000人。為方便管理員管理社群，社群管理員有權刪除訊息，和從任何已加入社群的群組中，刪除特定帳戶。在社群中，只容許管理員發出訊息，其他社群成員則可輕點訊息以emoji作為回應，但不可傳送訊息。

WhatsApp社會效益全球總監Clair Deevy指，考慮到用戶私隱，當群組被拉入社群時，該群組成員會收到一則通知，並讓用戶選擇是否願意。用戶亦可在私隱設定中，決定誰可以將他們添加到社群之中，包括「所有人」、「我的聯絡人」和「我的聯絡人，除了⋯⋯」。被拉入至社群的用戶，只能從資訊欄中，瀏覽社群管理員資訊、所有已加入的群組名稱，和其所在群組的成員資訊，不會看到其他群組成員的資料和對話。

另外，用戶無法透過搜索社群加入，只能靠所在群組被拉入社群，或被社群管理員邀請，才能成為社群一員。

▲ 在社群中，只容許管理員發出訊息。（WhatsApp提供圖片）

▲ WhatsApp社會效益全球總監Clair Deevy（WhatsApp提供圖片）

WhatsApp具追查能力 鼓勵舉報問題社群

Deevy補充，社群功能給予管理員一定的限權，他們應要明白甚麼內容適合出現於對話之中。但為免社群功能被濫用，WhatsApp仍繼續鼓勵用戶善用聯絡人設置，來阻止有問題的內容。如果需要，用戶也可以檢舉社群，WhatsApp可依賴未加密的訊息、名稱、描述和用戶端口（user port），以便在出現問題時採取措施。

此外，WhatsApp亦於同日推出3個新功能，包括在對話中建立投票、進行多達32人的視像通話，以及建立擁有最多1024名用戶的群組。

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責任編輯：殷凱怡

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