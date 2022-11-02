英國最壞情況料大停電一周 傳已制定冬天應急計劃

俄烏戰爭影響下西方能源供應緊張，英媒引述消息指最壞情況全國或會大停電一周。據悉，英國交通、供水、能源及通訊屆時可能中斷，英國政府已制定冬天應急計劃並於近日提前演習。

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英國《衛報》報道，英國政府早於去年首次制定名為「Programme Yarrow」的應急計劃，旨在改善國家電網重大技術故障時的規劃和恢復能力。

《衛報》引述政府標有「官方敏感」的内部文件指，英國在合理最壞情況下或會停電長達一周。文件提到最壞情況下，通信網絡、交通網絡、能源、食品和水的供應都會遭受嚴重破壞，甚至只有英國廣播公司（BBC）第2台和第4台可以廣播。

「Programme Yarrow」將為全部沒有冬季備用發電機的場所停電做準備，預計在大停電的第2日至第7日，可滿足約6成電力需求，屆時家庭和企業可獲得間歇供應。

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）與國家電網（National Grid）的協議規定，一周後就能滿足百分百電力需求，政府預計即使在最壞情況也能實現這項目標。

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如果英國大停電，文件指當局會優先為長者、年幼者及其照顧者提供食物、水和暫住地。

據悉，政府部門和各地議會都有為計劃進行壓力測試。

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責任編輯：鄭錦玲