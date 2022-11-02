印度在全球經濟形勢不明朗下穩步前行

過去兩年，印度與其他主要經濟體一樣經歷了相當多的不利因素，包括2020年漫長的停工期及2021年嚴峻的一波新冠疫情。印度曾一度被認為是最易受到外部衝擊影響的國家。然而，印度面對商品價格飆升，今年其復原力令投資者始料不及。

2013年，當時印度被稱為「脆弱五國」之一。不到十年，印度從前所未有的全球挑戰中證明自身實力，以行動解釋為什麼讓印度冠上該稱號是錯誤。

印度一直以來面臨的宏觀不利因素似乎正在消退。全球商品價格下降，尤其是印度進口商品，令當地通脹率從今年初的高位回落，並且減低進一步加息的可能性，令資本成本維持在合理水平。通脹居高不下，但當地企業的需求似乎並沒有遭受嚴重拖累，因為它們能夠以過剩的生產能力吸收部分需求，同時也從經營槓桿中受惠。

企業資產負債狀況穩健，而且負債比率低，特別是銀行的資產負債表已經清理過去的不良貸款，比較過往是其中一段淨不良資產比率最為健康的時期。隨著需求上升，我們預期銀行將繼續放貸，而企業也願意借貸，因為雙方的資產負債風險都很低。我們也關注企業頻繁宣布擴大產能以滿足未來需求的計劃。

宏觀前景和微觀因素的轉變，讓外國投資者對印度的態度轉為積極。經歷外國資金不斷外流後，7月份的資金淨流入轉為正數。我們也看到首次公開招股出現復甦跡象，而且有成功的二級市場股本集資活動。

印度企業盈利雖有增長，但估值已從去年的高位回落，而且更為合理。除非有重大的不可預見障礙，印度似乎有能力實現可持續增長。總括而言，我們認為投資者應該考慮將資金部署到印度，特別是配置於具潛力顯著受惠於預期增長的企業。

責任編輯︰梁浩碩