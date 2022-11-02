  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度在全球經濟形勢不明朗下穩步前行

宏觀解讀 15:33 2022/11/02

分享：

分享：

過去兩年，印度與其他主要經濟體一樣經歷了相當多的不利因素，包括2020年漫長的停工期及2021年嚴峻的一波新冠疫情。印度曾一度被認為是最易受到外部衝擊影響的國家。然而，印度面對商品價格飆升，今年其復原力令投資者始料不及。

2013年，當時印度被稱為「脆弱五國」之一。不到十年，印度從前所未有的全球挑戰中證明自身實力，以行動解釋為什麼讓印度冠上該稱號是錯誤。

印度一直以來面臨的宏觀不利因素似乎正在消退。全球商品價格下降，尤其是印度進口商品，令當地通脹率從今年初的高位回落，並且減低進一步加息的可能性，令資本成本維持在合理水平。通脹居高不下，但當地企業的需求似乎並沒有遭受嚴重拖累，因為它們能夠以過剩的生產能力吸收部分需求，同時也從經營槓桿中受惠。

企業資產負債狀況穩健，而且負債比率低，特別是銀行的資產負債表已經清理過去的不良貸款，比較過往是其中一段淨不良資產比率最為健康的時期。隨著需求上升，我們預期銀行將繼續放貸，而企業也願意借貸，因為雙方的資產負債風險都很低。我們也關注企業頻繁宣布擴大產能以滿足未來需求的計劃。

宏觀前景和微觀因素的轉變，讓外國投資者對印度的態度轉為積極。經歷外國資金不斷外流後，7月份的資金淨流入轉為正數。我們也看到首次公開招股出現復甦跡象，而且有成功的二級市場股本集資活動。

印度企業盈利雖有增長，但估值已從去年的高位回落，而且更為合理。除非有重大的不可預見障礙，印度似乎有能力實現可持續增長。總括而言，我們認為投資者應該考慮將資金部署到印度，特別是配置於具潛力顯著受惠於預期增長的企業。

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 柏瑞投資

欄名 : 柏瑞有理

最新專欄文章 更多

柏瑞有理 - 印度股市在全球經濟中發光發亮
2022/10/05
印度股市在全球經濟中發光發亮
柏瑞有理 - 面對環球股市波動市況處變不驚
2022/09/01
面對環球股市波動市況處變不驚
柏瑞有理 - 亞洲股票和固定收益年中展望
2022/07/15
亞洲股票和固定收益年中展望
柏瑞有理 - 為何在市況波動時亞洲投資級別債券是理想選擇？
2022/06/27
為何在市況波動時亞洲投資級別債券是理想選擇？
柏瑞有理 - 印度崛起不容忽視
2022/06/07
印度崛起不容忽視
經濟 印度

上一篇文章

【TWTR】Twitter安撫員工不安　據報最快數天內發放既定之股權

下一篇文章

【AAPL】富士康iPhone鄭州廠房所在地區　實行7天全域靜態管理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【打風消息】天文台改發八號風球　至少維持至今晚6時
【打風消息】天文台改發八號風球　至少維持至今晚6時
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款