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【人口老化】嘉里物流夥毅齡科技開B2B網購平台「耆艦店」　提供安老院必需品及服務

股市 16:21 2022/11/02

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嘉里物流夥毅齡科技開B2B網購平台「耆艦店」　提供安老院必需品及服務

嘉里物流聯網 （00636） 夥本地安老院舍營運商毅齡科技（ANISystems）推出為安老院舍營運商設立的B2B網上採購平台「耆艦店」。平台與70多家品牌夥伴合作，供應一系列安老院舍必需品及服務，如食物與保健品、藥物、醫療器材、家居和清潔用品，以及提供物理、職業治療及醫療廢物收集服務。

嘉里物流聯網綜合物流北亞總裁劉健培表示，隨香港面對人口老齡化，耆艦店是為安老服務業而設的平台，同時標誌著集團邁進具龐大增長潛力市場。安老院舍員工只需簡單步驟，便可在平台訂購院舍所需用品，省卻過往以向多個別供應商訂購物資的繁瑣。

ANI Systems董事總經理鍾慧妍表示，集團一直致力協助安老業界進行數碼轉型，聚焦於效率、準確性和靈活性，安老院舍營運商在耆艦店訂購所需用品，可騰出更多人力資源及時間，悉心照顧院友。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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記者：宋佩恩

運輸 物流營運股 保健 港股 人口 院舍 人力資源 採購 嘉里物流（00636） 嘉里

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