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【室內設計】60萬營造逸瓏灣8輕奢風家居 685呎單位罕見設兩閣樓 塑造私人冥想空間提升專注力

理財智慧 20:46 2022/11/02

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香港居住環境寸金尺土，不少戶主鍾情閣樓設計，通過將活動空間向上延伸，為生活創造更多可能性。閣樓設計常見於近年納米樓單位，不過今次介紹的個案則屬例外，單位位於逸瓏灣8，三房兩廳的格局達685平方呎，戶主是基於實際用途，決定在單位內設置多達兩個閣樓，裝修工程連訂造家具的費用約為60萬元。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

今次《室內設計》個案的戶主為80後夫婦，單位整體設計以簡約的白色作為基調，配以自然紋理的雲石板及木板，再加上精緻光澤的玫瑰金線等設計細節，即能輕易滲透出所謂「輕奢風」的低調奢華感。甫進入大門進入飯廳，即可發現閣樓就在飯廳上方，彼此以一個樓梯櫃相連，除了用作上落之外，更兼具物品展示及收納功能。此單位樓底高3.19m，閣樓下方高度約為1.88m，基本上可滿足標準成年人的走動需要。

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飯廳閣樓景觀不俗

據設計師透露，戶主喜歡冥想及禪修，飯廳閣樓的獨立空間，正好能夠滿足其靈性活動用途。單位景觀本身面向屋苑樓景，然而身處閣樓遠眺窗外卻是另一番景象，不僅可以看到樓下會所，就連較遠的山景亦能映入眼簾，當戶主處於冥想狀態時，可收提升專注力之效。

戶主認為單位原先的三房間隔，未能滿足生活需求，因此向設計師表示希望能夠將三房變兩房，在保留主人房的同時，將其餘兩房二合為一成為一間書房。三房改兩房實屬全屋最大改動工程，裝修前兩房之間原有一個冷氣喉位，打通後卻會令冷氣喉外露出來，設計師對此巧妙地通過以木殼包圍，再漆上白油以減少其突兀感。

單位的另一閣樓，正是位於由兩房打通而成的書房中。顧名思義，書房的主要功能為閱讀及工作，閣樓下方設有工作桌，方便家庭成員使用電腦工作，另一成員與此同時則可走上閣樓閱讀或休息，讓彼此享受私人空間。閣樓與地面同樣以樓梯櫃相連，此櫃設有多達十多個物品展示格，樓梯邊緣設置了型格的黑色扶手確保安全，外觀設計上與房內其他黑色邊框及黑色隔板互相輝映。

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全屋設有不少展示櫃，主人房的衣櫃部分亦不例外，衣櫃側設有多個全透明玻璃門的儲物格，方便女戶主在此展示名牌手袋之類的心頭好。相比之下，客廳的展示櫃則主要用作放置生活小擺設，兩者擔當著不同的功能。主人房衣櫃的本體部分亦充滿特色，設計師特意用上了半透明的條子玻璃門，相比常見一般木衣櫃不透明的門身，有助強化房間的空間感，感覺上沒有那麼壓逼。

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裝修費用明細

裝修工程：約12萬元

訂造傢俬：約48萬元

裝修工程總價：約60萬元

設計平面圖

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

圖片來源：OscarC. Studio

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責任編輯：嚴浩文

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裝修設計 設計 工程 逸瓏灣8

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